Junger Karate-Staatsmeister aus Pyhra holte in Mexiko Goldmedaille
Über einen Medaillenregen durfte sich Österreichs Karate-Nachwuchs beim Youth Weltcup in Monterrey in Mexiko freuen.
Insgesamt gab es neun Podestplätze zu feiern, davon zweimal Gold für den Kata-Staatsmeister Florian Zöchling aus Niederösterreich in der Klasse U21 und Kumite-Talent Sarah Kemetinger aus Salzburg in der Kategorie U16.
Die Erfolge von Florian Zöchling vom Verein Mungendo Pyhra im Bezirk St. Pölten steigerten sich kontinuierlich. Zuletzt holte er bei den Staatsmeisterschaften Innsbruck in seinem Spezialbewerb Kata (Kampfkunst nach genauen Bewegungsabläufen) die Staatsmeistertitel sowohl in der Allgemeinen Klasse als auch in U21.
Weltrangliste
In Mexiko lieferte Zöchling in der vergangenen Woche die größte Überraschung. Er holte sich beim Youth-Weltcup seine erste Medaille und kletterte in der Weltrangliste dank der Goldmedaille auf Platz 14.
"Das Ergebnis mit zweimal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze ist überwältigend“, strahlte ÖKB-Präsident Georg Rußbacher. Ursprünglich war geplant, mit einem kleineren Kader nach Mexiko zu reisen.
Starke Trainingsleistungen
Doch die starken Trainingsleistungen der jungen Nationalteammitglieder überzeugten den Verband zusätzliche Starter in Mexiko zu melden. Diese Entscheidung habe sich als richtig erwiesen, so ÖKB-Teammanager Andreas Moser. Er freue sich schon auf die anstehenden Wettkämpfe in der zweiten Jahreshälfte, sagte er.
Kommentare