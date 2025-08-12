Junger Karate-Staatsmeister aus Pyhra holte in Mexiko Goldmedaille

Über einen Medaillenregen durfte sich Österreichs Karate-Nachwuchs beim Youth Weltcup in Monterrey in Mexiko freuen.

Insgesamt gab es neun Podestplätze zu feiern, davon zweimal Gold für den Kata-Staatsmeister Florian Zöchling aus Niederösterreich in der Klasse U21 und Kumite-Talent Sarah Kemetinger aus Salzburg in der Kategorie U16.

Die Erfolge von Florian Zöchling vom Verein Mungendo Pyhra im Bezirk St. Pölten steigerten sich kontinuierlich. Zuletzt holte er bei den Staatsmeisterschaften Innsbruck in seinem Spezialbewerb Kata (Kampfkunst nach genauen Bewegungsabläufen) die Staatsmeistertitel sowohl in der Allgemeinen Klasse als auch in U21.

Weltrangliste

In Mexiko lieferte Zöchling in der vergangenen Woche die größte Überraschung. Er holte sich beim Youth-Weltcup seine erste Medaille und kletterte in der Weltrangliste dank der Goldmedaille auf Platz 14.