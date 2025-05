Junger Burgundermacher brennt auch Whiskey

Hochprozentiges

Neue Wege begeht er auch mit ungewöhnlichen Destillerie-Produkten. So ist der erste Tattendorfer Whiskey bereits in Produktion. „Der braucht aber noch zehn Jahre“, erklärt Dopler. Schon in drei Jahren wird sein erster Weinbrand zu genießen sein. Ein Gin, der von ihm in Kombination mit der hauseigenen Zweigelt Spätlese destilliert wurde, ist bereits fertig.

Zu verkosten sind die Erzeugnisse von Dopler und weiteren Tattendorfer Winzern am Samstag, 10. Mai, von 13 bis 19 Uhr beim Tag der offenen Tür.