Flut-Angst in Judenau: Bürger drängen auf rasche Maßnahmen

Horst Haslinger, 84 Jahre alt, sitzt in seinem E-Auto und fährt durch Judenau im Bezirk Tulln. Immer wieder stoppt der Pensionist – er hat viel zu erzählen. „Unser schönes Schloss“, sagt er, „auch hier konnte die Flut nicht gestoppt werden. Ein ganzer Fuhrpark stand unter Wasser.“

Auch das Feuerwehrhaus, so berichtet der rüstige Niederösterreicher, sei von den Wassermassen, die im September 2024 große Teile des Landes verwüsteten, nicht verschont geblieben. Haslingers Haus im Florianipark trug ebenfalls Schäden davon – das Jahrhunderthochwasser hatte Judenau mit voller Wucht getroffen, die Marktgemeinde war zeitweise nicht mehr erreichbar. "Es wird wieder ein großes Hochwasser kommen" Was mehr als ein Jahr danach bleibt, ist die Angst. „Es wird wieder ein großes Hochwasser kommen, dafür muss man kein Prophet sein. Es gibt den Klimawandel, die Erwärmung des Mittelmeers – das sind die Folgen“, sagt Haslinger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Judenau wurde von der Flut hart getroffen

Dass Judenau im September 2024 unter Wasser stand, hat auch historische Gründe. Im Zuge der Errichtung des Donaukraftwerks Greifenstein wurde die Kleine Tulln mit einem Überlaufgerinne ausgestattet, das im Falle eines Hochwassers Wasser in die Große Tulln umleitet. „Für die an den dramatischen Septembertagen ohnehin schon hochwasserführende Große Tulln war das einfach zu viel“, erklärt Haslinger.

Der 84-Jährige, der zum Gespräch mit dem KURIER auch seine Nachbarn eingeladen hat, hofft nun auf Lösungen. Unter anderem verstehen die Senioren nicht, warum bei Judenau noch nicht über ein Retentionsbecken nachgedacht worden sei. Haslinger hat zudem einen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geschrieben – in der Hoffnung auf rasche Maßnahmen. Riesige Rückhaltebecken nicht machbar Auf KURIER-Nachfrage zeigt sich, dass sich die Abteilung Wasserbau des Landes bereits mit der Causa Judenau auseinandergesetzt hat. Allerdings, so die Fachleute, sei die Lage komplex. Eine Erhöhung der Kleinen Tulln würde laut Experten keine Verbesserung für Judenau bringen, stattdessen aber zu Überschwemmungen in Tulln führen. Geprüfte Rückhaltebecken im Oberlauf bei Sieghartskirchen wären zwar wirksam, aber aufgrund ihrer enormen Größe und des Platzbedarfs nicht umsetzbar, heißt es.