Wansch wurde 1937 in Salaberg bei Haag (Bezirk Amstetten) geboren und 1961 zum Priester geweiht. Nach Studien des Kirchenrechts in Rom war er unter anderem Sekretär und Zeremoniär von Bischof Franz Žak . Später wirkte er als Ordinariatssekretär sowie als Vizeoffizial des Diözesangerichts.

Der St. Pöltner Prälat und Ehrenkanonikus (Mitglied des Domkapitels) Josef Wansch ist im 89. Lebensjahr verstorben. Er stand 65 Jahre im Dienst als Priester.

Über Jahrzehnte hinweg prägte Wansch vor allem die Seelsorge: Seit 1968 betreute er die Justizanstalt St. Pölten und engagierte sich in der Betreuung von Häftlingen. Von 1993 bis 2004 war er unter Bischof Kurt Krenn Bischofsvikar für Altenpastoral, soziale Dienste und Gefangenenseelsorge.

Viele Auszeichnungen

Auch im Ruhestand blieb er seelsorglich tätig, unter anderem in der Justizanstalt sowie im Dom. Für seine Verdienste wurde er mit hohen kirchlichen Auszeichnungen sowie mit Ehrenzeichen der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich gewürdigt.

Die Beisetzung findet am 17. April in Wien statt. Ein Requiem wird am 22. April im Dom zu St. Pölten gefeiert.