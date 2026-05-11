Jetsurf-Hype: 13-Jähriger rast allen davon

Der junge Niederösterreicher zeigt, wie viel Tempo und Gefühl in der Trendsportart Jetsurfen stecken. Beim Selbstversuch im niederösterreichischen Pachfurth wird schnell klar: Das ist nichts für schwache Nerven. Dank Tipps vom Junior-Meister klappen die ersten Versuche unseres Reporters besser als gedacht...