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Jetsurf-Hype: 13-Jähriger rast allen davon
Leo Lichal-Kratochvil ist schon jetzt Profi im Jetsurfen. Doch wie fühlt sich der Highspeed-Sport an? Reporter Michael Baumgartner macht den Selbsttest.
Der junge Niederösterreicher zeigt, wie viel Tempo und Gefühl in der Trendsportart Jetsurfen stecken. Beim Selbstversuch im niederösterreichischen Pachfurth wird schnell klar: Das ist nichts für schwache Nerven. Dank Tipps vom Junior-Meister klappen die ersten Versuche unseres Reporters besser als gedacht...
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