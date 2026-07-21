Drohnenangriff auf Kaserne: Jagdkommando übte in der Uniklinik

Ein Drohnenangriff auf ein Kasernengelände mit zahlreichen Opfern und Verletzten: Dieses Szenario bildete die Grundlage einer gemeinsamen Großschadensübung des Jagdkommandos und

des Universitätsklinikums Wiener Neustadt.

Insgesamt wurden dreißig Patientinnen und Patienten eingeliefert, darunter acht Schwerverletzte der höchsten Triage-Kategorie. Ziel der Übung war es, „die Abläufe im Ernstfall unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren und die Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen weiter zu optimieren“, hieß es in einer Aussendung.