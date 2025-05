Jäger im Drohneneinsatz, um Rehkitze vor Tod zu bewahren

Im Mai und Juni bekommen Rehe ihren Nachwuchs. Die Rehkitze, die oft als Zwillinge zur Welt kommen, werden im hohen Gras abgelegt, wo sie wochenlang am selben Platz verweilen. Die Mutter kommt nur, um sie zu säugen. Die Jungen gelten als gut geschützt, werden sie doch durch ihr gepunktetes Fell und ihren kaum vorhandenen Geruch im Gras fast unsichtbar für natürliche Feinde.

Was in der Natur für ihren Schutz sorgt, bringt sie im Zusammenleben mit dem Menschen aber in Gefahr. Wenn bei den Rehen „Setzzeit“ – also die Zeit, in der die Jungen geboren werden – ist, ist bei den Landwirtinnen und Landwirten die Zeit für die erste Mahd. Deshalb fallen viele Rehkitze den Mähwerken zum Opfer – laut Schätzungen sind es jährlich bis zu 25.000 getötete Rehkitze in Österreich, wie der Dachverband „Jagd Österreich“ schreibt. Einen Umstand, den die Bauern als auch die Jägerschaft verhindern wollen. Deshalb rücken viele nun zur gemeinsamen Kitzrettung aus.