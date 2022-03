Italiener mit 208 km/h und zwei Kindern im Auto auf A4 gestoppt

Ein 39-jähriger Italiener ist am Sonntag mit seinem Pkw bei erlaubten 130 km/h mit 208 Stundenkilometern über die Ostautobahn (A4) bei Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gerast. Im Wagen des Mannes waren seine Frau und auch die beiden Kinder. Vom Raser wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, zudem wird er der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Aufgefallen war der Schnellfahrer Beamten, als er in Richtung Wien einen Streifenwagen mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte. Die Polizisten verfolgten das Fahrzeug des Italieners in der Folge über mehrere Kilometer hinweg und hielten es schließlich an.