Internationale Sprachkünstlerin wird Stadtschreiberin in Waidhofen/Ybbs

Kinga Toth, 1983 in Ungarn geboren, lebt heute in Wien, Berlin und Budapest. Sie ist Autorin, Lyrikerin, Klang- und Performancekünstlerin und arbeitet mehrsprachig in Ungarisch, Deutsch und Englisch. Ihre Arbeiten erscheinen in renommierten Literaturzeitschriften und Verlagen, ihre Performances werden international gezeigt. 2023 war sie unter anderem als Artist in Residence in Paris (Cité internationale des arts) und 2024 in Berlin.