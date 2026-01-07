Inklusion mit Perspektive: Vom Bistro in die Selbstständigkeit

Im 22. Bezirk in Wien, „Am langen Felde“, ist ein Zentrum für ein modernes und inklusives Beschäftigungsangebot im November 2024 eröffnet worden. Es ist eine Tagesstruktur, die sich „workshop.22“ nennt und Teil der Helga-Keil-Bastendorff-Stiftung ist. Ihren Sitz hat die Stiftung in Gänserndorf in NÖ. Dazu gehört auch die ITA GmbH, die in Gänserndorf eine individualisierte Teilausbildung für junge Menschen mit Beeinträchtigungen anbietet. In der Donaustadt finden 50 Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen Beschäftigung und Arbeit. Und es werden noch Teilnehmer aus Niederösterreich gesucht.

Für welche Menschen ist die Tagesstruktur gedacht? Für jene mit intellektuellen Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten, Cerebralparese und Mehrfachbehinderungen. Aufnahmekriterien umfassen etwa die Bereitschaft zur Teilnahme am Gruppengeschehen und Interesse an den angebotenen Aktivitäten. Der Schwerpunkt der Tagesstruktur "workshop.22“ liegt darauf, den Klienten Struktur und Sicherheit zu geben. Zudem bestehen individuelle Möglichkeiten zur Entfaltung. Alle Angebote orientieren sich an den Prinzipien der konduktiv-therapeutischen Förderung. Die Förderangebote zielen auf den Erhalt und Ausbau der Selbstständigkeit ab. Zudem wird unterstützte Kommunikation angewandt. Die Außenbereiche mit rollstuhlgerechten Hochbeeten sowie der Inklusionsgarten ermöglichen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Teilnahme an Gartenarbeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ITA Im inklusiven Bistro sammeln Klienten Erfahrungen als Mitarbeiter und mit Kunden.

Snacks für das inklusive Bistro Fünf Klienten bereiten unter Anleitung von Fachkräften die Mahlzeiten für den Standort zu und produzieren Snacks für das inklusive Bistro. Dort können Klienten Erfahrungen im Kundenkontakt sammeln. Neben Speisen werden hier auch die Produkte der eigenen Marke „Schopenhauers Feinstes“ sowie kreative und künstlerische Erzeugnisse aus der eigenen Tagesstruktur verkauft. In den Produktions- und Trainingsstätten werden Obst-, Gemüse- und Kräuterernten zu Marmeladen, Gelees, Chutneys und Teemischungen verarbeitet. Die Produktlinie „Schopenhauers Feinstes“ wurde 2010 etabliert.