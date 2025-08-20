Kremser Hochschule vertieft akademische Allianz mit Bangkok

Bei ihrem jüngsten Besuch in Bangkok unterzeichnet die IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer ein „Tourismus Agreement“ mit der Siam University , heißt es in einer Aussendung der Bildungseinrichtung. Die Kremser Hochschule für angewandte Wissenschaften verbinde bereits eine 30-jährige Zusammenarbeit mit der thailändischen Privatuniversität.

Das Abkommen sei ein weiterer Schritt in Richtung starker internationaler Vernetzung, so die Bildungseinrichtung weiter. Das angekündigte „3+1-Modell“ bilde den Grundstein der neuen Vereinbarung.

Zwei Abschlüsse

Studierende des „Hospitality and Tourism Management Programms“ der Siam University sollen künftig die Möglichkeit haben, nach drei Studienjahren in Thailand ein Jahr an der IMC Krems zu absolvieren und den Bachelor in „Tourism und Leisure Management“ zu erhalten. Da die Ausbildung in Bangkok angerechnet wird, erhalten die Absolventinnen und Absolventen am Ende zwei Abschlüsse.