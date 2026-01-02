Illegale Pyrotechnik: Polizei stellt Feuerwerkskörper bei Jugendlichen sicher
Die niederösterreichische Polizei hat in zwei verschiedenen Bezirken größere Mengen illegaler Feuerwerkskörper bei Jugendlichen sichergestellt. Die Fälle in Reichenau an der Rax und Deutsch-Wagram stehen im Zusammenhang mit einem schweren Unfall sowie Silvesterfeierlichkeiten.
Bei den aufgefundenen pyrotechnischen Gegenständen handelt es sich um Artikel der Kategorien F3 und F4, die in Österreich strengen Beschränkungen unterliegen.
Ermittlungen nach schwerem Unfall
Nach einem Vorfall am 18. Dezember 2025 in Reichenau an der Rax, bei dem ein 14-Jähriger durch pyrotechnische Gegenstände erhebliche Verletzungen erlitt, führte die Polizei intensive Umfelderhebungen durch.
Im Zuge dieser Ermittlungen wurde eine freiwillige Nachschau im Zimmer eines 13-jährigen Freundes des Verunglückten durchgeführt. Dabei fanden die Beamten unter dem Bett des Unmündigen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und F4. Der 13-Jährige soll laut Polizeiangaben ohne das Wissen seiner Begleiter die Feuerwerkskörper bei einem gemeinsamen Einkaufsausflug nach Tschechien erworben haben.
Silvesterabend: Jugendliche mit 265 Feuerwerkskörpern erwischt
Einen weiteren Fund machten Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram am Silvesterabend. Eine Polizeistreife wurde am 31. Dezember 2025 gegen 20:15 Uhr im Bereich der Schulallee auf drei Jugendliche mit Rucksäcken aufmerksam.
Einer der Jugendlichen soll beim Erblicken der Streife versucht haben, einen Gegenstand in einem Müllbehälter zu entsorgen. Bei der anschließenden Kontrolle gaben die Jugendlichen zunächst an, nur spazieren zu gehen, räumten jedoch später ein, pyrotechnische Gegenstände mitzuführen.
Insgesamt wurden 265 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, darunter zahlreiche der Kategorien F3 und F4. Die Jugendlichen sollen nach Abschluss der Erhebungen an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt werden.
Kommentare