ID-Austria-Verpflichtung: NÖ erleichtert älteren Bürgern den Zugang

Diese Umstellung bedeutet einen großen Schritt in Richtung digitaler Verwaltung, stellt aber insbesondere ältere Menschen vor neue Herausforderungen.

Seit Anfang Oktober ist der Zugang zu vielen Online-Services der Behörden – etwa zu FinanzOnline oder „Meine SV“ – nur noch mit der ID-Austria möglich.

Viele Senioren sind im Umgang mit Smartphone oder Laptop nicht geübt oder besitzen nur eines dieser Geräte – eine Hürde, da für die vollständige Einrichtung der ID-Austria eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig ist.

Die NÖ Senioren hatten angeregt, Pensionisten bei der Umstellung auf die ID-Austria besser zu unterstützen. Nachdem datenschutzrechtliche Bedenken ausgeräumt werden konnten, gibt es nun eine Lösung.

Dokumente müssen mitgebracht werden

Seit Anfang Oktober werden ältere Menschen in allen Bürgerbüros der Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich bei dieser digitalen Umstellung unterstützt. Wichtig ist, dass man sich vorher einen Termin ausmacht. Zudem sind das eigene Smartphone sowie ein Ausweis zur Identitätsfeststellung – also ein Reisepass oder Personalausweis – mitzubringen.