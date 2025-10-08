990,6 Kilo: Der schwerste Kürbis des Landes ist jetzt auch der schwerste Europas

Bei der Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft treten die größten Kürbisse Österreichs zum Wettkampf an. Wahre Naturwunder im XXL-Format, die viel Geduld und Pflege erfordern. Jeder Kürbis wird genauestens kontrolliert und darf keine Mängel aufweisen. Die für den Riesenkürbis am besten geeignete Sorte ist der „Atlantic Giant“ – damit bringen es so manche Kürbisse auf das Gewicht eines Kleinwagens. Das Hobby ist allerdings kosten- und wasserintensiv. Mit knapp 539,5 Kilo erreicht die erst neunjährige Isabella Haindl den dritten Platz. Den Sieg sichert sich der Burgenländer Wolfgang Nittnaus mit seiner 990,6 Kilo schweren Frucht. Damit steht ein neuer Österreich-Rekord. Für ihn geht es nun direkt weiter zur Europameisterschaft, denn in seinem Garten wachsen noch mehr Giganten.