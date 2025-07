Mit Hammer, Herz und Hufeisen: Ausbildung zur Hufschmiedin

Fachkräftemangel in der Schmiede

Dass Hufschmiedin kein „typischer Frauenberuf“ sei, hört man öfter – genau das möchte das Ausbildungsprogramm ändern. In Kooperation mit dem AMS und dem ABZ Austria werden Frauen praxisnah und individuell in handwerkliche Berufe begleitet, die lange als Männerdomäne galten. Mit Erfolg. „Der Fachkräftemangel trifft auch uns Hufschmiede hart, viele gehen in Pension“, sagt Ausbilder Philipp Petric, der bereits eine erfolgreiche Absolventin im Betrieb hat: Selina Sengstschmid, die heute selbstständig arbeitet und Lena zu Beginn ihrer Lehre unterstützt.