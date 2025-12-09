Aufregung in Horn: Primar nach NS-Sager fristlos entlassen

Am Landesklinikum Horn sorgt derzeit ein schwerwiegender Vorfall für Betroffenheit: Wie Mein Bezirk berichtet, soll sich ein Primar während einer Besprechung untragbar über eine übergewichtige Patientin geäußert haben.

Mitarbeitende der Gesundheitseinrichtung wandten sich in einem anonymen Leserbrief an die Redaktionsleitung. Im Zentrum der Anschuldigungen soll eine menschenverachtende Äußerung des Primar mit nationalsozialistischem Bezug stehen. Laut dem Schreiben der anonymen Gruppe habe der Mann im Hinblick auf die übergewichtige Frau gesagt: "Nur mehr Auschwitz würde hier helfen."

Dienstverhältnis beendet

Die Worte sorgten nicht nur für Entsetzen unter den Kollegen, sondern stellten laut Leserbrief auch eine Verharmlosung der NS-Verbrechen dar. Darüber hinaus wurde allgemein ein Klima von Mobbing, ständiges Anschreien und ein untragbares Arbeitsumfeld beschrieben.