Tonnenschwere Holzstämme landeten bei Unfall in Obstgarten

Aufgrund des Unfalls auf der viel befahrenen Nord-Südroute ins Waldviertel musste diese für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Weins-Ysperdorf wurde kurz nach 7 Uhr in der Früh zum Einsatz gerufen.

Am Unfallort zeigte sich, dass bei dem Unglück trotz allem ein Portion Glück im Spiel war. Die gesamte Ladung an Holzstämmen war nämlich neben einem unter der Straße liegenden Wohnhaus in einen Obstgarten gedonnert. "Das hätte natürlich auch ganz anders enden können“, schilderte der Kommandant und Einsatzleiter der FF Weins-Ysperdorf, Wolfgang Linder.