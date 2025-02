Alkolenker baute Unfall im Bezirk Neunkirchen: Mit Pkw gegen Zaun

Ein Alkolenker ist am Sonntag bei einem Unfall in Oberhöflein in Höflein an der Hohen Wand (Bezirk Neunkirchen) verletzt worden. Der 20-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt war laut Polizeiaussendung kurz vor 9.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.