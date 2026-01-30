Hollabrunner Schweinemastbetrieb verliert AMA-Gütesiegel nach VGT-Vorwürfen

Der Betrieb trug das AMA-Gütesiegel. Im November wurde eine Vor-Ort-Kontrolle gemacht, nun gibt es Konsequenzen: Wie der ORF online berichtet, verliert der Gutshof das Gütesiegel der Agrarmarkt Austria, die Zusammenarbeit werde beendet, heißt es.

Bessere Bedingungen für Tiere auferlegt

Die Amtstierärzte haben die Betrieb im Pulkautal, der vorher noch nie mit solchen Verstößen aufgefallen war, begutachtet. Es wurde ein Maßnahmenkatalog mit Vorgaben ausgearbeitet. Laut ORF betreffe dies etwa Schulung der Mitarbeiter oder mehr Beschäftigungsmaterial für die Tiere sowie mehr Licht und eine bessere Belüftung.