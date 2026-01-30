Niederösterreich

Hollabrunner Schweinemastbetrieb verliert AMA-Gütesiegel nach VGT-Vorwürfen

Nach einer Anzeige wegen Tierquälerei beendet die AMA die Zusammenarbeit mit dem Gut Hardegg.
Von Sandra Frank
30.01.26, 10:57

Im November sah sich der Schweinemastbetrieb des Guts Hardegg in Groß-Kadolz (Bezirk Hollabrunn) mit schweren Vorwürfen der Tierquälerei konfrontiert. Wie berichtet, hatte der VGT, der Verein gegen Tierfabriken, Anzeige erstattet und belastendes Bildmaterial der Anzeige beigelegt.

Der Betrieb trug das AMA-Gütesiegel. Im November wurde eine Vor-Ort-Kontrolle gemacht, nun gibt es Konsequenzen: Wie der ORF online berichtet, verliert der Gutshof das Gütesiegel der Agrarmarkt Austria, die Zusammenarbeit werde beendet, heißt es. 

Bessere Bedingungen für Tiere auferlegt

Die Amtstierärzte haben die Betrieb im Pulkautal, der vorher noch nie mit solchen Verstößen aufgefallen war, begutachtet. Es wurde ein Maßnahmenkatalog mit Vorgaben ausgearbeitet. Laut ORF betreffe dies etwa Schulung der Mitarbeiter oder mehr Beschäftigungsmaterial für die Tiere sowie mehr Licht und eine bessere Belüftung.

Maximilian Hardegg war im November selbst schockiert von den Bildern und entließ die Mitarbeiter, die auf den Videos zu sehen waren und Schweine misshandelten sofort. 

