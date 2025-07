In Hollabrunn fällt Preisdeckel für Grundablöse: "Wir wollen flexibler sein"

Künftig wird also von Fall zu Fall entschieden, wie viel die Stadtgemeinde den Grundbesitzern bezahlt. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Aufhebung des Grundsatzbeschlusses künftig flexibler vorgehen können und so mehr Erfolg bei der Grundablöse für Hochwasserschutzflächen haben werden", erklärt Lukas Niedermayer , der als Stadtrat (ÖVP) für den Hochwasserschutz zuständig ist, in einer gemeinsamen Aussendung der Koalitionspartner ÖVP und SPÖ.

Denn auch wenn die Zeiten finanziell für die Gemeinde herausfordernd sind, will die Koalition neue Hochwasserschutzprojekte in Angriff nehmen. Einige Studien seien bereits abgelaufen oder noch am Laufen. Umweltgemeinderätin Sandra Damböck-Lehr (SPÖ) lässt in der Aussendung wissen, dass die Gemeinde mit den Grundeigentümern im ständigen Austausch sei, um die Grundverfügbarkeit zu besprechen.

Hochwasserschutz zwischen Oberfellabrunn und Hollabrunn

So sollen in den nächsten Monaten einige Projekte weiterverfolgt werden, um sie zeitnah umsetzen zu können. "Konkret geht es um den Hochwasserschutz in Breitenwaida und von Oberfellabrunn Richtung Hollabrunn", nennt der zuständige Stadtrat auf KURIER-Nachfrage zwei Beispiele.

Der geplante Hochwasserschutz zwischen Oberfellabrunn und Hollabrunn werde künftig den Bereich um das Hollabrunner Reitzentrum von Martina Wenzl und den Verein "Sonnendach" schützen. Beide Einrichtungen standen im Vorjahr zwei Mal an nur einem Wochenende komplett unter Wasser.