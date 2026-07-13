Waldbrand bei Riegersburg: Schwieriger Einsatz bei Hitze
Zwölf Feuerwehren kämpften mit rund 110 Feuerwehrmitgliedern bei großer Hitze gegen den Waldbrand bei Riegersburg, einer Katastralgemeinde von Hardegg (Bezirk Hollabrunn).
Der Alarm ging am Samstagnachmittag bei den Feuerwehren ein. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Waldstück im Bereich des Forsthauses zwischen Riegersburg und Fronsburg in Brand geraten. Aufgrund des unwegsamen Geländes, der hohen Temperaturen und der starken Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte besonders anspruchsvoll. In Teilbereichen mussten die Feuerwehrmitglieder unter schwerem Atemschutz vorgehen.
Wassernachschub im Pendelverkehr
Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden im Verlauf des Einsatzes weitere Feuerwehren und Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert. Diese sorgten im Pendelverkehr laufend für den notwendigen Löschwassernachschub, heißt es im Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn.
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Am Wochenende bekämpften zwölf Feuerwehren einen Waldbrand in Riegersburg (Bezirk Hollabrunn).
Nach intensiven Löscharbeiten gelang es den Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt standen zwölf Feuerwehren mit 110 Mitgliedern im Einsatz. Wertvolle Unterstützung leisteten zudem Landwirte aus der Umgebung, die mit sechs Traktoren samt Güllefässern sowie einem Großtankanhänger bei der Wasserversorgung mithalfen. Unterstützt wurden die örtlichen Einsatzkräfte auch von den auf Waldbrände spezialisierten Feuerwehrmitgliedern aus Alberndorf.
Suche nach Glutnestern am Sonntag
Die Nachlöscharbeiten dauerten länger an. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich am Sonntag vor allem darauf, das betroffene Waldgebiet mithilfe von Wärmebildkameras systematisch nach Glutnestern abzusuchen und diese gezielt abzulöschen. Insbesondere Baumstöcke und tief liegende Glutstellen müssen kontrolliert und nachgelöscht werden. Der aufkommende Wind erschwert die Arbeiten zusätzlich und erhöht die Gefahr eines erneuten Aufflammens.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Riegersburg, Langau, Retz, Mallersbach, Merkersdorf, Heufurth, Weitersfeld, Alberndorf, Zellerndorf, Niederfladnitz, Haugsdorf, Pleißing-Waschbach und das Abschnittsfeuerwehrkommando Retz.
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