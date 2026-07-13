Waldbrand bei Riegersburg: Schwieriger Einsatz bei Hitze

Zwölf Feuerwehren kämpften mit rund 110 Feuerwehrmitgliedern bei großer Hitze gegen den Waldbrand bei Riegersburg , einer Katastralgemeinde von Hardegg (Bezirk Hollabrunn) .

Der Alarm ging am Samstagnachmittag bei den Feuerwehren ein. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Waldstück im Bereich des Forsthauses zwischen Riegersburg und Fronsburg in Brand geraten. Aufgrund des unwegsamen Geländes, der hohen Temperaturen und der starken Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte besonders anspruchsvoll. In Teilbereichen mussten die Feuerwehrmitglieder unter schwerem Atemschutz vorgehen.

Wassernachschub im Pendelverkehr

Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden im Verlauf des Einsatzes weitere Feuerwehren und Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert. Diese sorgten im Pendelverkehr laufend für den notwendigen Löschwassernachschub, heißt es im Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn.