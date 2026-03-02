Frischer Wind: Hollabrunner SPÖ stellt Doppelspitze im Bezirk neu auf
In vier Monaten wird die neue Bezirksspitze der Hollabrunner SPÖ gewählt. Bisher standen Stefan Hinterberger und Richard Pregler den Sozialdemokraten vor.
Diese Doppelspitze soll bleiben, das wurde in der Bezirksvorstandssitzung Ende Februar beschlossen, allerdings wurde ein neues Team für die Wahl im Juni vorgeschlagen: Der Göllersdorfer Stefan Hinterberger wird erneut kandidieren, den zweiten Vorsitz soll die Hollabrunner Gemeinderätin Sandra Damböck-Lehr übernehmen.
Team für bürgernahe Politik
Mit dieser Doppelspitze setzt die Bezirks-SPÖ auf eine breite Expertise: Damböck-Lehr bringe als Gemeinderätin, Ortsvorsteherin von Eggendorf im Thale und Gewerkschafterin genau die Erfahrung mit, die es brauche, um die Interessen der arbeitenden Menschen und der Gemeinden kraftvoll zu vertreten. Gemeinsam mit Hinterberger werde sie ein Team bilden, das für soziale Gerechtigkeit und eine bürgernahe Politik im Bezirk steht, so die Bezirkspartei.
Ein besonderer Moment der Sitzung galt dem Dank an Richard Pregler. "Er hat sich über Jahre hinweg mit unermüdlichem Einsatz für den Bezirk Hollabrunn engagiert und die sozialdemokratischen Werte hochgehalten", heißt es in einer Aussendung der SPÖ. Sein Wirken bilde das solide Fundament, auf dem das neue Team nun aufbauen könne.
SPÖ-Bezirksvorstand wird im Juni gewählt
Hinterberger blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben: „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Mit Sandra haben wir eine echte Vollblutgewerkschafterin an Bord, die weiß, wo den Menschen der Schuh drückt. Gemeinsam wollen wir den Bezirk Hollabrunn noch lebenswerter machen.“ Die offizielle Wahl findet im Rahmen des Bezirkskonferenz im Juni statt.
Kommentare