Frischer Wind: Hollabrunner SPÖ stellt Doppelspitze im Bezirk neu auf

In vier Monaten wird die neue Bezirksspitze der Hollabrunner SPÖ gewählt. Bisher standen Stefan Hinterberger und Richard Pregler den Sozialdemokraten vor.

Diese Doppelspitze soll bleiben, das wurde in der Bezirksvorstandssitzung Ende Februar beschlossen, allerdings wurde ein neues Team für die Wahl im Juni vorgeschlagen: Der Göllersdorfer Stefan Hinterberger wird erneut kandidieren, den zweiten Vorsitz soll die Hollabrunner Gemeinderätin Sandra Damböck-Lehr übernehmen.

Team für bürgernahe Politik

​Mit dieser Doppelspitze setzt die Bezirks-SPÖ auf eine breite Expertise: Damböck-Lehr bringe als Gemeinderätin, Ortsvorsteherin von Eggendorf im Thale und Gewerkschafterin genau die Erfahrung mit, die es brauche, um die Interessen der arbeitenden Menschen und der Gemeinden kraftvoll zu vertreten. Gemeinsam mit Hinterberger werde sie ein Team bilden, das für soziale Gerechtigkeit und eine bürgernahe Politik im Bezirk steht, so die Bezirkspartei.