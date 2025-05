Hoher Blutzoll auf Mostviertler Straßen am verlängerten Wochenende

Die Serie an schweren Unfällen am verlängerten Wochenende im Mostviertel wurde am Samstag leider prolongiert. Bei Scheibbs wurden am späteren Nachmittag zwei Frauen beim Crash ihres Fahrzeugs schwer verletzt.

Gegen 16.30 Uhr heulten für die Feuerwehren Scheibbs und Neustift die Sirenen. Sie wurden zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf die Erlauftalbundesstraße, B25, Richtung Gaming alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle fanden die ersten Einsatzkräfte einen ramponierten Pkw vor, in dem die Lenkerin noch eingeklemmt war.