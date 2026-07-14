Hitze: Frühe Ernte in Niederösterreich

Einen kühlen Kopf zu bewahren, fällt aktuell gar nicht so leicht. Während wir Schatten suchen und unsere Wohnungen kaum mehr abkühlen, kämpfen auch Österreichs Landwirte. Aufgrund der hohen Temperaturen müssen sie teils sogar früher ernten. Welche Auswirkungen das für unsere wichtigste Brotgetreideart, den Weizen, hat, zeigt sich gerade in Niederösterreich.