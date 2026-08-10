HIN & WEG in Litschau: Diese Programmhighlights warten im heurigen Jahr
Beim diesjährigen „HIN & WEG“-Festival in Litschau dreht sich alles um einen Gegensatz: „Schuld und Schönheit“. Den Auftakt des Festivals machte bereits am 7. August „Young, beautiful and forever“ im Theaterhaus MOMENT. Zwischen den beiden Festival-Wochenenden finden Theater-Workshops statt.
"English Lovers"
"Die 7 Marien"
"Frankenstein 2.0"
"Superbodies"
Auswahl kommender Veranstaltungen:
- Freitag, 14. August, 16 bis 17.20 Uhr: „Die 7 Marien“ im BRAUHAUSstadl
- Freitag, 14. August, 18 bis 19.30 Uhr: „The Great Resignation“ in der Autowaschanlage
- Freitag, 14. August, 21 bis 21.55 Uhr: „GPS - Global Positioning System“ in der Hörspiel-Lounge am Fantasiedachboden
- Freitag, 14. August, 21 bis 22.25 Uhr: „Frankenstein 2.0“ im Herrenseetheater
- Samstag, 15. August, 13 bis 13.55 Uhr: „Superbodies“ im MOMENT
- Samstag, 15. August, 15 bis 16 Uhr: „Schuld und Schönheit“ im BRAUHAUSstadl
- Samstag, 15. August, 21.30 bis 22.40 Uhr: „Faust“ im MOMENT
- Samstag, 15. August, 13 bis 14 Uhr: „1000 Euro und eine Nacht“ am Parkplatz Strandbad
- Sonntag, 16. August, 13 bis 14.30 Uhr: „Zur Rettung der Blasmusik“ im MOMENT
- Sonntag, 16. August, 15.30 bis 16.30 Uhr: „Tanz der Dämonen“ in der Hackschnitzelhalle
- Sonntag, 16. August, 18.15 bis 19.45 Uhr: „Macht Liebe Tod“ im Herrenseetheater
- Sonntag, 16. August, 20 bis 21 Uhr: „English Lovers“ im Herrenseetheater
Weitere Veranstaltungen und Termine finden Sie hier
Die einzelnen Produktionen werden an verschiedenen Orten aufgeführt, darunter das Herrenseetheater oder das BRAUHAUSstadl. Aber auch unübliche Veranstaltungsstätten werden zur Bühne: So sind Küchenlesungen in privaten Haushalten oder theatralische Spaziergänge Teil des heurigen Programms. Und was darf beim Schwerpunkt „Schönheit“ nicht fehlen? Natürlich Tanz!
Kommentare