HIN & WEG in Litschau: Diese Programmhighlights warten im heurigen Jahr

Beim diesjährigen „HIN & WEG“-Festival in Litschau dreht sich alles um einen Gegensatz: „Schuld und Schönheit“. Den Auftakt des Festivals machte bereits am 7. August „Young, beautiful and forever“ im Theaterhaus MOMENT. Zwischen den beiden Festival-Wochenenden finden Theater-Workshops statt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anastasiia Yakovenko "English Lovers" Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Stoehr "Die 7 Marien" Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christine Miess "Frankenstein 2.0" Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Ullmann "Superbodies"

Auswahl kommender Veranstaltungen: Freitag, 14. August, 16 bis 17.20 Uhr: „ Die 7 Marien“ im BRAUHAUSstadl

Die 7 Marien“ im BRAUHAUSstadl Freitag, 14. August , 18 bis 19.30 Uhr : „ The Great Resignation“ in der Autowaschanlage

The Great Resignation“ in der Autowaschanlage Freitag, 14. August , 21 bis 21.55 Uhr : „GPS - Global Positioning System“ in der Hörspiel-Lounge am Fantasiedachboden

Freitag, 14. August , 21 bis 22.25 Uhr : „Frankenstein 2.0“ im Herrenseetheater

Samstag, 15. August, 13 bis 13.55 Uhr: „Superbodies“ im MOMENT

Samstag, 15. August , 15 bis 16 Uhr : „Schuld und Schönheit“ im BRAUHAUSstadl

Samstag, 15. August , 21.30 bis 22.40 Uhr : „Faust“ im MOMENT

Samstag, 15. August , 13 bis 14 Uhr : „1000 Euro und eine Nacht“ am Parkplatz Strandbad

Sonntag, 16. August, 13 bis 14.30 Uhr : „Zur Rettung der Blasmusik“ im MOMENT

Sonntag, 16. August, 15.30 bis 16.30 Uhr : „Tanz der Dämonen“ in der Hackschnitzelhalle

Sonntag, 16. August, 18.15 bis 19.45 Uhr: „Macht Liebe Tod“ im Herrenseetheater

Sonntag, 16. August , 20 bis 21 Uhr: „English Lovers“ im Herrenseetheater Weitere Veranstaltungen und Termine finden Sie hier