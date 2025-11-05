Premiere für Herzlauf Niederösterreich: 13.000 Euro für herzkranke Kinder

Von Laura Ramoser Am 11. Oktober feierte der Herzlauf Niederösterreich, organisiert vom Verein Run4Joy, seine Premiere in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten). Gelaufen wurde für einen guten Zweck: für herzkranke Kinder. Durch die Veranstaltung erzielte man eine Spendensumme von 12.876 Euro.

Der Spendenscheck wurde vom Organisationsteam gemeinsam mit Schirmherrin und Purkersdorfer Stadträtin für Gesundheit und Familie Jasmin Klemmer-Schlögl an den Verein Herzkinder Österreich überreicht. Damit soll die Arbeit des Vereins, der sich aus einer Landesorganisation des Österreichischen Herzverbandes entwickelte, unterstützt werden. Seit 2007 ist er ein eigenständiger Verein, der bundesweit tätig ist.

Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige Der Verein bietet ein breites Unterstützungsangebot in Form von Anlauf- und Informationsstellen für alle nicht-medizinischen Anliegen für herzkranke Kinder und Jugendliche, Erwachsene mit angeborenem Herzfehler sowie Familien der Betroffenen.