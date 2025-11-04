Ein aggressiver Ladendieb ist am Montag in einem Supermarkt in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) festgenommen worden. Zwei Angestellte hatten den 32-Jährigen auf frischer Tat ertappt, als er mehrere Spirituosenflaschen und Kaffee im mittleren dreistelligen Gesamtwert stehlen wollte, und festgehalten.

Der Rumäne versuchte immer wieder, sich mit Gewalt zu befreien, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt.

Die Beschäftigten konnten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Exekutive festhalten. Der Mann war bei seiner Einvernahme geständig, er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.