Herbstferien in NÖ: Viele Familienaktivitäten, um die Natur zu erleben

Von Laura Ramoser Es herbstelt! Wer vorhatte, den Herbst daheim in einer Decke eingewickelt zu verbringen, der sollte sich das noch einmal überlegen. Denn in Niederösterreich gibt es viele Möglichkeiten für die ganze Familie, diese Jahreszeit für allerlei Aktivitäten zu nutzen – sowohl indoor als auch outdoor. Gerade dann, wenn sich die Sonne einmal zeigt, lohnt sich ein Schritt vor die Haustür. Ein paar Tipps für ein tolles Herbst-Erlebnis:

Radfahren in der Römerstadt Carnuntum: Die gemütliche Radtour, die von der Mittelalterstadt Bruck an der Leitha über Carnuntum bis in die Weinorte Höflein und Göttlesbrunn führt, ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Ein Highlight stellt das imposante Heidentor dar, welches direkt am Weg der Route liegt. Infos unter niederoesterreich.at

Ausflug mit der Rax-Seilbahn (Bezirk Neunkirchen): In nur acht Minuten gelangt man mit der Seilbahn auf das 1.545 Meter hochgelegene Rax-Plateau. Dort erwartet die Besucher ein grandioser Panoramablick über die bunten Wälder und zahlreiche Wanderwege. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis mit der Rax-Seilbahn. Infos unter raxaple.com

Gruseltage im Eis-Greissler Erlebnispark: In den Herbstferien verwandelt sich der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) in der Buckligen Welt in eine gruslige Welt. Hier warten nicht nur schaurige Gestalten, sondern auch Halloween-Eisspecials und vieles mehr auf die Kinder. Infos unter eis-greissler.at

„Halloween im Garten“: Auch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems-Land) wird Halloween groß gefeiert. Neben Bastelstationen und einer fröhlichen Kinderdisco gibt es am 30. Oktober ein großes Kürbisschnitzfest. Infos unter kittenberger.at

Zipline Annaberg: Auf vier Seilen kann man in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) nebeneinander in das Tal „fliegen“. Die Zipline Annaberg ist die erste dieser Art in Niederösterreich. Ab acht Jahren dürfen Kinder mit der Seilbahn fahren. In den Herbstferien hat die Seilbahn täglich von 9.45 bis 16.45 geöffnet. Bei Schlechtwetter ist ein Betrieb nicht möglich. Infos unter annaberg.info.at

Schatzgräbertage in der Amethyst Welt: Auf die Besucherinnen und Besucher der Amethyst Welt Maissau (Bezirk Hollabrunn) warten bei den „Schatzgräbertagen“ das Schatzgräberfeld, die Goldwaschanlage sowie eine Schatzsuche inklusive kniffligen Rätseln. Außerdem finden täglich Familienführungen im Edelsteinhaus statt. Geöffnet ist die Amethyst Welt in den Herbstferien täglich von 10 bis 17 Uhr. Infos unter amethystwelt.at