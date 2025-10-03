Innsbruck
5 Gründe für Innsbruck im Herbst

In der Zwischensaison wollen manche Stadtflair, andere schon Schnee, die einen Adrenalin, die anderen Kultur. Nun: Das Gute liegt so nah.

03.10.25

1. Schnee Die Tiroler Landeshauptstadt ist immer  für einen Wintereinbruch gut – auch, weil man vom Zentrum mit drei Bahnen in einer halben Stunde auf 2.256 m kommt (Hafelekar). Wer  Schnee sucht, wird hier glücklich.

©Halbhuber Axel

2. Kirche Dank Kaiser Maximilian I. wurde Innsbruck ab 1500 wichtig. Die Hof-/Schwarzmander-Kirche mit ihrem Grabmal  ist grandios: 28 Bronzefiguren und das Grab von Andreas Hofer.

©Halbhuber Axel

3. Abenteuer. Die Bergisel-Schanze ist Blickfang – und besuchbar: Ein eigenes  „Jumping Team“ zeigt Skisprünge, gibt Führungen und lässt einen sogar auf dem „Zitterbalken“ sitzen.

©Halbhuber Axel

4. Buntes Leben. In den alten Häusern am Inn wohnen oben oft Studenten. Die Farben standen früher für Bäcker (blau), Brauerei (gelb), Wirtshaus (grün) und Lederwaren (braun).

Innsbruck
©Halbhuber Axel

5 Geschichte. Vom zugeschütteten Stadtgraben   bis zu den berühmten Arkaden, die nach dem Brand 1390 errichtet wurden: Innsbrucks Altstadt ist umwerfend gut erhalten, Führerin Monika Unterholzner kennt alle Geschichten dazu.
 

©Halbhuber Axel

Info

Anreise
Ab Wien per Zug in 4:16 Std., oebb.at

Programm
– Alle Infos (viele Events, Lokale und Programm-Angebote auf der mächtigen Bergkette nebst Innsbruck):   nordkette.com
– Hofkirche mit Museum: tiroler-landesmuseen.at
– Alle Angebote zur Schanze: bergisel.info
– Stadtführungen mit versch. Schwerpunkt.: Monika Unterholzner, Tel. 0676/844 280 322

