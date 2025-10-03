5 Gründe für Innsbruck im Herbst
In der Zwischensaison wollen manche Stadtflair, andere schon Schnee, die einen Adrenalin, die anderen Kultur. Nun: Das Gute liegt so nah.
1. Schnee Die Tiroler Landeshauptstadt ist immer für einen Wintereinbruch gut – auch, weil man vom Zentrum mit drei Bahnen in einer halben Stunde auf 2.256 m kommt (Hafelekar). Wer Schnee sucht, wird hier glücklich.
2. Kirche Dank Kaiser Maximilian I. wurde Innsbruck ab 1500 wichtig. Die Hof-/Schwarzmander-Kirche mit ihrem Grabmal ist grandios: 28 Bronzefiguren und das Grab von Andreas Hofer.
3. Abenteuer. Die Bergisel-Schanze ist Blickfang – und besuchbar: Ein eigenes „Jumping Team“ zeigt Skisprünge, gibt Führungen und lässt einen sogar auf dem „Zitterbalken“ sitzen.
4. Buntes Leben. In den alten Häusern am Inn wohnen oben oft Studenten. Die Farben standen früher für Bäcker (blau), Brauerei (gelb), Wirtshaus (grün) und Lederwaren (braun).
5 Geschichte. Vom zugeschütteten Stadtgraben bis zu den berühmten Arkaden, die nach dem Brand 1390 errichtet wurden: Innsbrucks Altstadt ist umwerfend gut erhalten, Führerin Monika Unterholzner kennt alle Geschichten dazu.
Info
Anreise
Ab Wien per Zug in 4:16 Std., oebb.at
Programm
– Alle Infos (viele Events, Lokale und Programm-Angebote auf der mächtigen Bergkette nebst Innsbruck): nordkette.com
– Hofkirche mit Museum: tiroler-landesmuseen.at
– Alle Angebote zur Schanze: bergisel.info
– Stadtführungen mit versch. Schwerpunkt.: Monika Unterholzner, Tel. 0676/844 280 322
Kommentare