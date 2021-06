„Henri“ holt die Freiwilligen in Corona-Zeiten vor den Vorhang

Der Freiwilligenpreis 2020 verzeichnete 62 Einreichungen. In der Kategorie Einzelpersonen ging der Preis an Anna Neuninger vom Roten Kreuz, in der Kategorie Gemeinden an Fels am Wagram, in der Kategorie Unternehmen an das Benediktinerstift Melk und in der Kategorie Gruppen/Initiativen an den „Jung hilft alt – Marathon“ der Landjugend. Auch posthum wurde ein Sonderpreis vergeben – an die Flüchtlingshelferin Helga Longin.