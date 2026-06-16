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Niederösterreich

"harriet&friends" machen Kammermusik auf Burg Feistritz

Von 24. bis 28. Juni 2026 geht die 15. Ausgabe des Kammermusikfestivals über die Bühne. Künstlerische Leiterin und Gastgeberin ist Cellistin Harriet Krijgh.
16.06.2026, 16:56

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Eine lächelnde Cellistin in einem orange-schwarz gestreiften Kleid sitzt mit ihrem Instrument vor einem Flügel, während ein Hund zu ihren Füßen liegt.

Harriet Krijgh versammelt 17 befreundete Musiker und Musikerinnen, um sich fünf Tage lang der Klangkunst hinzugeben. Mit ihnen gestaltet sie ein sechs Konzerte umfassendes Kammermusikprogramm.

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„Was als kleiner musikalischer Traum begann, hat sich auf Burg Feistritz zu einer fantastischen Gemeinschaft entwickelt. Für dieses besondere Jubiläum haben wir ein Programm zusammengestellt, das alles feiert, was harriet&friends ausmacht: den Mut zum Entdecken, die Leidenschaft für das Bekannte und Freude am gemeinsamen Moment", sagt Intendantin Krijgh über das Festival.

Die historische Burg steht vor einem klaren blauen Himmel über einer gepflegten Grünanlage.

Burg Feistritz

Für das Jubiläumsjahr hat Krijgh ein Ensemble zusammengestellt: mit den Geigern Candida Thompson, Nikita Boriso-Glebsky, Mario Hossen, Julia Turnovsky, Pauline Sachse und Gerhard Marschner (Violine/Viola). Am Cello sind neben Harriet Krijgh auch Tim Posner und Lilyana Kehayova zu hören.

Für den Klavierpart konnten Nino Gvetadze und Magda Amara gewonnen werden. Pablo Barragán setzt an der Klarinette Akzente. Vibraphonist, Schlagzeuger und Perkussionist Martin Breinschmid & The Radio Kings sorgen für schwungvoll-jazzige Kontrapunkte. Als roter Faden begleitet Moderatorin Ulla Pilz das Publikum durch die gesamte Festivalwoche.

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Von Leonard Bernstein bis Amy Beach

Programm-Besonderheiten sind 2026 selten gespielte Kompositionen wie Leonard Bernsteins Klaviertrio op.2 und das technisch anspruchsvolle Klavierquintett in C-Dur von Nikolai Medtner. Außerdem werden Werke wenig bekannter Komponistinnen des 19. und 20. Jahrhunderts zu Gehör gebracht, und zwar: von der US-amerikanischen Cellistin und Komponistin Amy Beach, die als erste amerikanische Frau eine Symphonie komponierte; von der niederländischen Komponistin und Pianistin Henriette Bosmans sowie von Ethel Smyth, einer britischen Komponistin, Dirigentin und Schriftstellerin, die sich als eine der ersten Feministinnen für Frauen im Feld der Musik engagierte.

Rittersaal auf Burg Feistritz.

Rittersaal auf Burg Feistritz: Auch hier finden Konzerte statt.

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Charakteristisch für harriet&friends ist der Symposion-Charakter: Während der Festivalzeit wohnen die Musizierenden in der Burg, verbringen Zeit miteinander und bereiten sich gemeinsam auf die Konzerte vor. Die Burg und Konzerträume wie der historische Rittersaal und die großzügige „Alte Reitschule“ sowie der umgebende prächtige Landschaftspark sorgen für einen außergewöhnlichen Rahmen.

Infos: harrietandfriends.at

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