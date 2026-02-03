Nationalpark Thayatal: Gülle-Unfall bringt Gefahr für das Leben im Fluss

Wenn drei Millionen Liter Rindergülle in einen Fluss landen, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Knapp zwei Wochen musste Hardegg (Bezirk Hollabrunn) mit EVN-Trinkwasser versorgt werden, da das Wasser der Thaya verunreinigt war. Erst elf Tage nach dem Unfall gab es grünes Licht für das Trinkwasser aus dem Grenzfluss.

Auswirkungen auf den Nationalpark Die Thaya versorgt die kleinste Stadt Österreichs mit Trinkwasser und fließt durch den Nationalpark Thayatal, der nun damit beschäftigt ist, die Auswirkungen des Unfalls im tschechischen Podmyče (Gemeinde Vranov) zu beobachten. "Wir wurden sehr schnell von der Grenzwasserkommission informiert", erinnert sich Christian Übl, Direktor des Nationalparks, an den 19. Jänner.

Der Durchfluss der Thaya wurde erhöht, um die Güller rascher verdünnen zu können.

Da stürzte die Wand eines Güllebeckens ein und überflutete den Bach Junácký potok mit 3.000 Kubikmetern Gülle. "Man muss erst einmal realisieren, wie viel das ist", spricht Übl von der enormen Menge. Im Nationalpark war das Ausmaß zu sehen und zu riechen. Durchfluss der Thaya erhöht Zudem berichtet Übl, dass die tschechischen Behörden sehr aktiv waren, um die Schäden gering zu halten. So wurde etwa der Durchfluss der Thaya erhöht - von drei Kubikmeter pro Sekunde auf 30 Kubikmeter pro Sekunde -, um die Gülle zu verdünnen. Durch das Kraftwerk Frain (Vranov) konnte dies gut geregelt werden. Die Mitarbeiter des Nationalparks Thayatal sowie die Kollegen vom benachbarten Národní park Podyjí haben die Situation beobachtet und regelmäßig Proben aus der Thaya entnehmen.

Fischsterben blieb aus Zum Glück sind nicht die gesamten drei Millionen Liter Rindergülle in die Thaya gelangt. Dennoch: Das Gewässer wurde mit Ammonium und Phosphor belastet. Das bereitet den Nationalparkmitarbeiter Sorge. "Das Fischsterben ist bis jetzt ausgeblieben. Bei uns und auf tschechischer Seite", sagt Übl im KURIER-Gespräch zwei Wochen nach der Verunreinigung.