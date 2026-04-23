Alarm im Park: WC-Anlage in St. Pölten brannte

Ein Brand in einer öffentlichen Toilettenanlage im Hammerpark in St. Pölten hat am Mittwochnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Passanten bemerkten gegen 16.30 Uhr starken Rauch aus dem Gebäude und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus St. Pölten-Stadt und Spratzern rückten aus und überprüften zunächst, ob sich noch Personen in der Anlage befanden – das war nicht der Fall.