Alarm im Park: WC-Anlage in St. Pölten brannte
Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern, nun ermittelt die Polizei.
Ein Brand in einer öffentlichen Toilettenanlage im Hammerpark in St. Pölten hat am Mittwochnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Passanten bemerkten gegen 16.30 Uhr starken Rauch aus dem Gebäude und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus St. Pölten-Stadt und Spratzern rückten aus und überprüften zunächst, ob sich noch Personen in der Anlage befanden – das war nicht der Fall.
Wärmebildkamera eingesetzt
Anschließend wurde der Brand unter Atemschutz bekämpft. Nach dem Löscheinsatz kontrollierten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten sowie den Dachbereich mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.
Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.
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