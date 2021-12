Hainburg: Auto begann nach dem Tanken zu brennen

Ein Auto hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) zu brennen begonnen. Die Flammen sollen nach dem Tanken ausgebrochen sein, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit.

Der Wagen war bei Eintreffen der Helfer auf der Landstraße geparkt, die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit Löschschaum. Anschließend wurde der Pkw am Bauhof abgestellt. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt im Motorraum, teilte die Polizei auf Anfrage mit.