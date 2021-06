Im Forderungskatalog, den Teschl-Hofmeister mit NÖAAB- und NÖAK-Vizepräsident Josef Hager vorlegt, finden sich eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen und Anpassungen des Lehrlingswesens an den modernen Arbeitsmarkt. Man sieht Informationsbedarf für neue moderne Lehren, wie den Event-Fachmann, Steuerassistent oder den Assistent in der Sicherheitsverwaltung, weiters würde sie sich eine Begabtenförderung in den Berufsschulen wünschen. Im bewährten dualen Ausbildungssystem sollte es trotzdem modulare Ausbildungsschritte geben, die verhindern, dass jene, die die Lehre abbrechen nicht mit leeren Händen dastehen und am Arbeitsmarkt Ausbildungen vorweisen können.

Hager regt an, kleinen Betrieben zu helfen, zu Lehrlingen zu kommen, indem die Hürden für Berechtigung zur Lehrlingsausbildung gesenkt werden. Auf seiner Homepage (noeaab.at) startet der NÖAAB nun eine Plattform, auf der Lehrlinge ihre Berufe vorstellen sollen.