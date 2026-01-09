Güterzug kollidierte mit Paketzusteller: Schwerer Crash im Piestingtal

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Paketzusteller und einem Güterzug hat am Freitag im Piestingtal die Einsatzkräfte gefordert. Der Kleintransporter drohte nach dem Zusammenstoß in die Piesting zu stürzen.

Kurz nach 11 Uhr wurden die Feuerwehren Oed und Wopfing im Bezirk Wiener Neustadt zu dem schweren Verkehrsunfall gerufen. Im Bereich der Werkseinfahrt der Firma Asta Elektrodraht war ein Kleintransporter mit einem Güterzug kollidiert.

Langwierige Bergung

Der Unfalllenker des Klein-Lkw wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die herausfordernden Bergungsmaßnahmen dauerten laut Feuerwehr über eine Stunde. Beteiligt waren 16 Feuerwehrmitglieder, das Rote Kreuz, die Polizei und ein Einsatzleiter der ÖBB.