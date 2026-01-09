Tödlicher Unfall auf B9: 46-Jähriger prallt gegen Betonmauer

Ein 46-jähriger Mann ist Donnerstagmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 im Bezirk Bruck an der Leitha ums Leben gekommen.

Der Österreicher verlor zwischen Wildungsmauer und Hainburg an der Donau aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ungebremst quer über die Gegenfahrbahn in einen tiefen Straßengraben. Dort prallte er frontal gegen eine Betonmauer.

Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker konnte dem schleudernden Wagen gerade noch ausweichen und so einen weiteren Zusammenstoß verhindern.

Reanimation war erfolglos

Andere Verkehrsteilnehmer holten den 46-Jährigen aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leiteten sofort Erstversorgungsmaßnahmen ein. Trotz umgehender Reanimationsversuche konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers C18 nur noch den Tod des Mannes feststellen.