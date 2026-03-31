Friedhof Korneuburg: 40 Särge bei Einbruch beschädigt

Nach der gewaltsamen Öffnung von 13 Gruften des städtischen Friedhofs in Korneuburg hat die Polizei Überprüfungen durchgeführt. Mit Einverständnis der Besitzer angeschaut wurden dabei zwölf der Grabstätten. Die Ermittler gehen davon aus, dass rund 40 Särge beschädigt worden sind, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag auf Anfrage. Teilweise seien Skelette - auf der Suche nach Diebesgut wie etwa Goldzähnen - im Kopfbereich bewegt worden.