Grünes "Spitzenduo" für die Gemeinderatswahl in St. Pölten

Im Rahmen ihrer jährlichen Hauptversammlung wählten die St. Pöltner Grünen ihre Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl. Man geht mit einem „Spitzenduo“ in den Wahlkampf. Einstimmig wurden Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik auf Platz 1, Studentin Lisa-Maria Koban auf Platz 2 gewählt.

Walter Heimerl-Lesnik (67) sitzt aktuell für die Grünen im Gemeinderat, ist ein Urgestein der St. Pöltner Grün-Bewegung und kämpft vehement gegen das Schnellstraßenprojekt S 34. "Unser Team wird den Wählerinnen und Wählern ein Gegenangebot zur roten Betonpolitik machen", sagt er. "Ein Angebot für ein zukunfts- und klimafittes St. Pölten, ein Angebot, das menschenfreundlich und nicht ausschließlich wirtschaftsfreundlich ist.“ Stimme für junge Generation Mit ihm gemeinsam als „Spitzenduo“ tritt Lisa-Maria Koban an. Die 19-jährige Studentin war Gründungsmitglied der grünen Schüler-Organisation Verde. "Eine junge und feministische Perspektive ergänzt jahrzehntelange Erfahrung – das ist doch ein unschlagbares Angebot", findet sie. "Viel zu oft wird in der Politik über die „kommenden Generationen“ gesprochen, wenn es um die Klimakrise geht, aber ich bin genau diese Generation und genau deshalb will ich eine starke und laute Stimme sein und für ein klimagerechtes St. Pölten kämpfen.“