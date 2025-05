Grüne Perchtoldsdorf: Sprecherin wiedergewählt, Vizebürgermeister verabschiedet

Von 2020 bis 2025 war man Koalitionspartner der ÖVP in der Gemeindeführung. Nun bereiten sich Perchtoldsdorfs Grüne auf ihre Rolle in der Opposition vor - die ÖVP entschied sich ja im Februar für die Neos als neuen Partner. Beim jährlichen Kongress im Büro in der Wiener Gasse wurde ein neuer Vorstand gewählt - mit altbekannten, aber auch neuen Gesichtern.

Martha Günzl wurde als Grünen-Sprecherin wiedergewählt. Sie ist seit 2005 Mitglied des Gemeinderats und seit 2020 auch Teil des Gemeindevorstands. Auf ihre Initiative geht unter anderem der Wochenmarkt am Marktplatz zurück.

Auch Claudia Wolfert, die schon bisher für die interne Organisation zuständig war, wurde in ihrem Amt bestätigt. Sie ist seit der Wahl im Jänner 2025 neue Umweltgemeinderätin.