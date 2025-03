Grüne NÖ: Krismer mit 80 Prozent als Landeschefin wiedergewählt

154 Delegierte

Unter dem Motto "Aus Zuversicht wird Zukunft“ wählten 154 Delegierte sämtliche Gremien neu. In ihrer Rede betonte Krismer die Bedeutung des Zusammenhalts und der gemeinsamen Anstrengungen für ein besseres Niederösterreich: "Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen, um uns gegenseitig Mut zu machen und gemeinsam an einem besseren Niederösterreich zu arbeiten. Die ÖVP in Niederösterreich ist längst nicht mehr das, was sie einmal war. Sie steht für Stillstand, wir mit unseren Gruppen für Zuversicht. In Mödling stellt erstmals ein Grüner den Bürgermeister – ein historischer Erfolg.“



Krismer rief dazu auf, ein neues Kapitel für Niederösterreich zu schreiben: "Niederösterreich 2040. Denn was haben Schwarz-Blau diesem Land noch zu erzählen? Nichts. Wir hingegen haben eine Vision. Und wir stellen uns den Herausforderungen – vom Klimaschutz bis zur Verrohung in der Gesellschaft. Ich will Vertrauen schaffen, Hoffnung geben und gemeinsam mit euch zuversichtlich die Zukunft gestalten.“