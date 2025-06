Großeinsatz der Feuerwehren bei Brand in Rohbau in Haag

Das war knapp: Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagfrüh wurden im Bezirk Amstetten zehn Feuerwehren zu einem Brand der höchsten Kategorie B3 in Haag alarmiert. Nachbarn hatten das Feuer im leer stehenden Haus bemerkt. 90 Einsatzkräfte rückten beim Brandobjekt an.