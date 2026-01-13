Großeinsatz bei Brand in Mehrparteienhaus in Krems - mehrere Verletzte
Zahlreiche Mitglieder von Feuerwehr und Rettung sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Krems im Einsatz gestanden. Eine Person erlitt schwere Blessuren, berichtete Andreas Lachner-Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich der APA. Zahlreiche Bewohner, ein Hund und eine Katze wurden in Sicherheit gebracht, sagte Gernot Rohrhofer von der FF Krems.
111 Feuerwehrleute
Der Brand war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wilheringstraße ausgebrochen, die Einsatzkräfte wurden kurz nach 0.30 Uhr alarmiert. 111 Feuerwehrmitglieder mit 27 Fahrzeugen rückten aus, beim Eintreffen der Helfer "drang dichter Rauch aus dem Gebäude", berichtete Rohrhofer. Zahlreiche Feuerwehren aus der Großregion wurden zum Einsatz alarmiert.
Beim Brandobjekt wurde eine große Rettungsaktion gestartet. Zum Teil wurden die Bewohner mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht, auch eine Drehleiter, ein Hubrettungsfahrzeug und Leitern kamen zum Einsatz. Ein Schwerverletzter wurde aus der betroffenen Wohnung gerettet und ins Spital transportiert.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Zudem wurden acht weitere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren rund 40 Bewohner betroffen. Dutzende Personen wurden vom Roten Kreuz betreut, Notquartiere wurden organisiert.
Das Brandgut wurde aus der Wohnung gebracht und gelöscht. "Die Fassade wurde durch die Flammen schwer in Mitleidenschaft gezogen", berichtete Rohrhofer. Die Löscharbeiten wurden bei Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt durchgeführt. Das Gebäude und der Kellerbereich mussten rauchfrei gemacht werden.
Brandursache unbekannt
Die Brandursache war vorerst unbekannt. Das Rote Kreuz war laut Lachner-Zenker mit rund 15 Einsatzautos, davon zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, an Ort und Stelle. Auch Kriseninterventionsteams standen im Einsatz.
Kommentare