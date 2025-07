Grenzüberschreitender Feuerwehreinsatz nach Dieselaustritt bei Kleinhaugsdorf

Erst auf einem Parkplatz bei Kleinhaugsdorf bemerkte der Lenker den Schaden. Die Dieselspur führte allerdings zurück bis auf tschechisches Staatsgebiet. Die Berufsfeuerwehr Znaim nahm dort die Spur auf und verständigte nach dem Eintreffen in Kleinhaugsdorf umgehend die österreichischen Einsatzkräfte.

Säckeweise Ölbindemtittel

In einer koordinierten Aktion arbeiteten Feuerwehrleute aus Znaim, Haugsdorf und Jetzelsdorf gemeinsam mit der Polizei sowie der Straßenmeisterei Retz an der Eindämmung der Umweltgefahr. Allein auf österreichischem Boden kamen rund 35 Säcke Ölbindemittel zum Einsatz. Der noch verbliebene Treibstoff wurde in einen unbeschädigten Zusatztank umgepumpt.