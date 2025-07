Obermarkersdorfer Musiker bliesen den Amerikanern den Marsch

42 Musiker aus dem 400-Einwohnerdorf reisten über den Atlantik in den US-Bundesstaat Minnesota und verbreiteten dort zünftige Blasmusikklänge.

Wie kam's zu diesem musikalischen Kulturaustausch mit der Stadt St. Peter? Wer die Obermarkersdorfer Musiker kennt, weiß, dass sie umtriebig und gesellig sind. Vor einigen Jahren haben sie die Amerikaner auf einer Reise nach China – genauer gesagt nach Shanghai – kennengelernt. "Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine transatlantische Freundschaft, die nun in einem weiteren gemeinsamen Musikprojekt mündete", schildert Schrattenthals Bürgermeister Stefan Schmid. Er ist selbst Obermarkersdorfer und gehört ebenso der Musikkapelle an.

Drei Konzerte, zwei Paraden, unzählige Eindrücke

Den Auftakt der musikalischen Reise machte ein Konzert in St. Peter, das die Obermarkersdorfer gemeinsam mit der örtlichen Musikkapelle und dem renommierten "Governor’s Drum and Bugle Corps" gestalteten. „Ein unvergesslicher Moment, unsere österreichische Blasmusik in einem solchen Rahmen präsentieren zu dürfen“, zeigte sich Stabführer Ernst Wally begeistert. „Besonders stolz bin ich auf die Disziplin und Ausdauer unserer Musikerinnen und Musiker – bei Hitze und vollem Programm haben alle ihr Bestes gegeben.“