Grabschändungen in NÖ: Polizei sucht nach Goldzahn-Dieben

Seit April 2025 kommt es in Niederösterreich zu einer Serie von Grabschändungen . Unbekannte Täter stehen im Verdacht, auf verschiedenen Friedhöfen Gruften und Gräber geöffnet, Grabplatten verschoben und Särge aufgebrochen zu haben.

Goldzähne im Visier der mutmaßlichen Täter

Bei mehreren geschändeten Gräbern wurden laut Polizeibericht fehlende Zähne oder beschädigte Kieferpartien der Verstorbenen festgestellt. Es wird vermutet, dass die mutmaßlichen Täter es auf Goldzähne abgesehen haben könnten. "Ein Diebstahl konnte jedoch nicht eindeutig festgestellt werden, da Hinterbliebene keine Angaben darüber machen konnten, ob die Verstorbenen Goldzähne hatten", heißt es im Bericht der Polizei. Die betroffenen Gräber gehören keiner bestimmten Ethnie oder Gemeinschaft an, was auf ein wahlloses Vorgehen hindeutet.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die mutmaßlichen Grabschändungen sollen in den Nachtstunden stattgefunden haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich von Friedhöfen.

Besonders relevant sind Beobachtungen zu ortsunüblichen Fahrzeugen oder Personen – sowohl nachts als auch tagsüber, wenn potenzielle Tatorte möglicherweise ausgekundschaftet werden. Hinweise können an jede Polizeidienststelle in Niederösterreich oder direkt an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059 133 30-3333 gemeldet werden. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen wird um sofortige Mitteilung über den Notruf 133 gebeten.