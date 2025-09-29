Widerstand gegen Spitalsschließung bringt sich in Stellung

Die Umstrukturierung der medizinischen Versorgung in Gmünd ist in vollem Gange. Bis 2028 soll am Gelände einer früheren Mülldeponie ein neues Gesundheitsklinikum gebaut und anschließend das bestehende Krankenhaus geschlossen werden. Kürzlich erhielt die Hofmeister Gruppe seitens des Gemeinderates das offizielle Baurecht für die geplante Einrichtung. Damit stehe dem Beginn einer Projektentwicklung nichts mehr im Wege, so Jürgen Trsek (ÖVP), Vizebürgermeister von Gmünd.

Während sich der vom Gesundheitsplan 2040+ aufgewirbelte Staub auf den ersten Blick ein wenig zu legen scheint, formiert sich im Hintergrund der Widerstand gegen die Spitalschließung zunehmend konkret. Aus der im April ins Leben gerufenen Bürgerinitiative „LK Gmünd bleibt“ entwickelte sich innerhalb wenigen Monaten ein rund 130-köpfiger Verein.

Aktuell versucht die Gruppe weitere Mitglieder um sich zu scharen und einen Rat aus Expertinnen sowie Experten zu formieren. Rechtliche Schritte für eine potenzielle Klage werden geprüft. Zudem wurde ein offener Brief an SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich übermittelt. „Es ist darum gegangen, ein persönliches Gespräch einzufordern und ihn aufzufordern, sich für den Erhalt des Krankenhauses einzusetzen“, so Christian Oberlechner von „LK Gmünd bleibt“.

Das Krankenhaus in Gmünd soll durch eine Gesundheitsklinik ersetzt werden.

Verantwortliche aus der NÖ Landesregierung seien bisher nicht an den Verein herangetreten. „LK Gmünd bleibt“ stehe darüber hinaus in Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Waidhofen an der Ybbs, die von den für 2027 angesetzten Schließungen einiger Notarztstützpunkte betroffen sind. Auch hier formiert sich Widerstand. Festgefahrene Positionen „Unsere Aufgabe als Verein wird sein, den Menschen weiterhin zu sagen: 'Natürlich kann man etwas tun. Lassts’ euch nicht einfach unser Krankenhaus wegnehmen'“, so Oberlechner. Gleichzeitig sei den Vereinsmitgliedern bewusst, dass Umstrukturierungen auch innerhalb des Spitals benötigt werden und dass es nicht weiter gehen könne, wie bisher. Den zusätzlichen Bau des Gesundheitsklinikums stehe die Gruppe offen gegenüber.