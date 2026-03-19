Waldviertel: Baby und vier Erwachsene aus brennendem Haus gerettet

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fünf Personen, darunter ein Baby, aus einem brennenden Mehrparteienhaus in Hoheneich (Bezirk Gmünd) gerettet.

Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Landeskliniken Gmünd und Zwettl gebracht, teilte die niederösterreichische Polizei auf Anfrage der APA mit. Rund 100 Helfer von neun Feuerwehren standen im Einsatz. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.

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