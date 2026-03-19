Niederösterreich

Waldviertel: Baby und vier Erwachsene aus brennendem Haus gerettet

Feuerwehr brachte mehrere Bewohner, darunter ein Baby, in Sicherheit, zwei Hunde starben bei dem Brand im Bezirk Gmünd.
19.03.2026, 10:05

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Brand Hoheneich

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fünf Personen, darunter ein Baby, aus einem brennenden Mehrparteienhaus in Hoheneich (Bezirk Gmünd) gerettet.

Feuerwehren im Großeinsatz: Brand auf Hof im Waldviertel

Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Landeskliniken Gmünd und Zwettl gebracht, teilte die niederösterreichische Polizei auf Anfrage der APA mit. Rund 100 Helfer von neun Feuerwehren standen im Einsatz. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Brand Hoheneich

Zwei Hunde starben bei Brand

Die Alarmierung war kurz nach 4 Uhr eingegangen. Drei Personen wurden aus einer Dachgeschoßwohnung mithilfe einer Teleskopmastbühne in Sicherheit gebracht. Kameraden der FF Stadt Gmünd suchten nach zwei Hunden, versuchten auch, sie zu reanimieren, aber für sie kam jede Hilfe zu spät. Mehrere Atemschutztrupps standen bei den Löscharbeiten im Einsatz, berichtete die Feuerwehr.

Gmünd
Agenturen, safran  | 

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