Feuerwehren im Großeinsatz: Brand auf Hof im Waldviertel

Wegen eines Brandes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen musste Samstag Abend im Waldviertel die höchste Alarmstufe für die Feuerwehren ausgelöst werden. Zu dem Feuer im Ort Groß Burgstall in der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) wurden 15 Feuerwehren alarmiert.

Schon auf der Anfahrt war für die Freiwilligen eine mächtige Rauchsäule zu sehen.

Damit sich die Flammen in dem dicht bebauten Dorf nicht auf Nachbarobjekte ausbreiten sollte, wurde kurz nach 20 Uhr ein B4-Alarm ausgelöst. Mit mehreren Löschleitungen bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen auf dem Gehöft und schützten angrenzende Objekte vor dem Übergreifen.

Löschwasser

Die Versorgung mit genügend Löschwasser stand im Mittelpunkt des Großeinsatzes. Zahlreiche Tanklöschfahrzeuge oder auch das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Gars am Kamp mit 12.500 Liter standen im Einsatz.