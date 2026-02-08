Niederösterreich

Feuerwehren im Großeinsatz: Brand auf Hof im Waldviertel

Löscheinsatz der Feuerwehren
Zu nächtlichem Einsatz im Bezirk Horn wurden 15 Feuerwehren alarmiert.
Von Wolfgang Atzenhofer
08.02.26, 10:52

Wegen eines Brandes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen musste Samstag Abend im Waldviertel die höchste Alarmstufe für die Feuerwehren ausgelöst werden. Zu dem Feuer im Ort Groß Burgstall in der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) wurden 15 Feuerwehren alarmiert.

Rauchsäule beim Brandobjekt

Schon auf der Anfahrt war für die Freiwilligen eine mächtige Rauchsäule zu sehen. 

Damit sich die Flammen in dem dicht bebauten Dorf nicht auf Nachbarobjekte ausbreiten sollte, wurde kurz nach 20 Uhr ein B4-Alarm ausgelöst. Mit mehreren Löschleitungen bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen auf dem Gehöft und schützten angrenzende Objekte vor dem Übergreifen. 

Löschwasser

Die  Versorgung mit genügend Löschwasser stand im Mittelpunkt des Großeinsatzes. Zahlreiche Tanklöschfahrzeuge oder auch das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Gars am Kamp mit 12.500 Liter standen im Einsatz.

Großtankfahrzeug der FF Gars

Die Feuerwehr Gars rückte mit ihrem Großwassertank an.

Auch das Pool im örtlichen Freibad diente als Wasserreservoir für den Löscheinsatz. Es wurde immer wieder zur Versorgung von zwei Löschleitungen mit Wasser aus Zisternen befüllt, berichtete die eingesetzte Feuerwehr Fuglau.

Am Einsatzort befanden sich auch Polizei und Rettung. Über die Ursache des Großbrandes gab es vorerst keine Angaben . Die Löscharbeiten dauert bis spät in die Nachhinein.   

