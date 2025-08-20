Klosterneuburg: 38 Millionen Euro für modernes Glasfasernetz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Von Anna Mayr Die Österreichische Glasfaser Infrastrukturgesellschaft (öGIG), eine Tochter der Allianz-Gruppe, übernimmt den Ausbau für ein Glasfasernetz in Klosterneuburg. Verlegt werden 140 Kilometer Glasfaserkabel in Obere und Untere Stadt, Kierling, Weidling und Kritzendorf. 2027 soll das Netz fertig ausgebaut sein.

„Für Wirtschaft und Gesellschaft ist eine schnelle und stabile Internetverbindung unverzichtbar. Deshalb zählt in unserer Zeit die digitale Infrastruktur zu den aktuell wichtigsten Maßnahmen für eine Gemeinde“, sagte Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP). ÖGIG-Geschäftsführer Alfred Pufitsch sprach von einem „Herzensprojekt“ – er lebt selbst mit seiner Familie in Klosterneuburg.

öGIG Projektleiterin Oona Rys und die öGIG Geschäftsführer Alfred Pufitsch und Hartwig Tauber freuen sich gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann über die Umsetzung des Glasfaser-Ausbaus in Klosterneuburg.

Ausbau regional und offen Die öGIG setzt beim Ausbau auf ein sogenanntes „offenes Netz“. Das bedeutet: Kundinnen und Kunden können ihren Anbieter aus mehr als 20 Firmen frei wählen. Den Bau übernehmen regionale Unternehmen wie Leyrer + Graf oder Kaim Bau.